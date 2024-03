Hva skjer med alle spillene som simulerer vanlige og litt trivielle hverdagsaktiviteter? PowerWash Simulator, Bus Simulator, Garden Simulator, Farming Simulator, Truck Simulator og ja, det finnes også et Teacher Simulator. Flere av de nevnte er ganske underholdende (ja, vi ser på deg PowerWash Simulator) og nå har det kommet et nytt, Taxi Life: A City Driving Simulator, der du, ganske riktig, skal være taxisjåfør. Det faller imidlertid ikke inn under kategorien underholdende.

Taxi Life: A City Driving Simulator er utviklet av Simteract, som opprinnelig var et programvareselskap som utviklet treningssimulatorer for blant annet opplæring av lokførere i USA. Siden 2018 har de tatt med seg erfaringen de har opparbeidet seg med simulatorer inn i spillbransjen, der de har stått bak Train Life: A Railway Simulator og nå Taxi Life: A City Driving Simulator.

Du skal gjøre karriere som taxisjåfør i Barcelona, og byen er gjenskapt ned til minste detalj med mer enn 460 kilometer gater og veier. Jobben din er selvfølgelig å plukke opp kunder og frakte dem til bestemmelsesstedet, og det er viktig at de er fornøyde, for fornøyde kunder er rause kunder.

Underveis må du sørge for å overholde trafikkreglene, snakke med kunden om alt mulig, holde bilen ren og ryddig, oppfylle kundens ønsker, for eksempel om å justere temperaturen i bilen, og selvfølgelig huske å fylle drivstoff og reparere den hvis noe går i stykker. Dette gjøres på verkstedet ditt, der du også kan kjøpe nye biler, utstyre bilene dine med nye bremser, dekk og en ny girkasse, samt utstyre dem med blant annet nytt trekk, blanke felger, nye drosjeskilt og ny lakk.

Det høres flott ut, men det hele begynner å falle fra hverandre når du begynner å kjøre rundt i byen. Det store problemet er den kunstige intelligensen, som er svært mangelfull både når det gjelder andre bilister og ikke minst fotgjengere. Det kan føre til at andre bilister stopper på grønt lys fordi de tror at noe står i veien for dem, noe som selvsagt skaper kø. Det kan også ha motsatt effekt, for det kan hende at de kjører over for rødt lys og smeller inn i siden på bilen din, og det blir ikke kunden glad for - noe som er dårlig for forretningen, for husk at fornøyde kunder er rause kunder.

Enda verre er det med fotgjengere som kan gå (eller til og med moonwalke) rett foran drosjen din, og hvis du kjører på dem, blir kundene så misfornøyde at de forlater bilen uten å betale - pluss at du får en bot for å ha kjørt på fotgjengeren. Det er ekstremt irriterende å miste turen (og dermed penger) og få bot fordi en fotgjenger plutselig bestemmer seg for å vandre rett foran bilen din - og det skjer ganske ofte.

Hvis du klarer å la være å meie ned fotgjengere hele tiden, tjener du XP og penger som gir deg tilgang til ulike frynsegoder og nye biler, og i det øyeblikket du kjøper din andre bil, kan du begynne å ansette nye sjåfører. Du må velge hvilken del av byen du vil kjøre i, og når på dagen du vil kjøre. Noen av sjåførene er effektive og tjener penger til butikken, mens andre er sykemeldte hele tiden, roter eller ødelegger bilene slik at de må repareres hele tiden - i så fall er det nok best å gi dem sparken og ansette noen andre for å se om det blir bedre.

Grafikken i Taxi Life: A City Driving Simulator er faktisk ganske fin. Interiøret i bilene er veldig detaljert og bilene er godt modellert. Det er litt annerledes med de andre bilene i byen, som er litt kantete og røffe, og siden Taxi Life ikke har offisielle bilmerkelisenser, ser du ikke "ekte biler" på veiene, men du kan tydelig kjenne igjen de fleste - jeg har sett biler som ligner veldig på en Audi A3, Fiat 500 og en Citroën C3. Dessverre er det ikke så mange forskjellige typer, så det er de samme bilene du ser om og om igjen på veien.

Hvis du har vært i Barcelona, vil du kjenne igjen mange av områdene, med de vakre bygningene, parkene, monumentene og andre ting i byen. Den tekniske delen er imidlertid litt tvilsom, ettersom grafikken gir noen tydelige rykk fra tid til annen, faktisk kan grafikken stå stille i opptil 1-2 sekunder før den fortsetter - dette skjer ofte, og selv om det ikke direkte påvirker den langsomme spillingen, er det ikke pent å se på.

Taxi Life: A City Driving Simulator er akkurat som de andre spillene i denne sjangeren, et rolig spill som du kan lene deg tilbake og slappe av med. Freden og roen kan imidlertid bli satt på prøve av de irriterende fotgjengerne, noe som kan få blodtrykket ditt til å stige til et litt farlig nivå.

Taxi Life: A City Driving Simulator er like ensformig som mange av de andre livssimulatorene jeg nevnte innledningsvis. Men det er nok styrken til disse spillene, at man gjør det samme om og om igjen, og det er det som gjør disse spillene så avslappende og populære, at man finner ro i gjentagelsen. Våre virkelige liv har blitt så travle og stressende at vi setter oss ned og spiller de roligere og mer trivielle øyeblikkene i livet i stedet, og dette er også tilfellet med Taxi Life: A City Driving Simulator.

Taxi Life: A City Driving Simulator er i sin natur litt mer krevende enn for eksempel en togsimulator, fordi det er trafikk, trafikkregler, trafikklys som ikke fungerer, veiarbeid og mye annet å ta hensyn til, men det store problemet er som nevnt den kunstige intelligensen, og det er faktisk i en slik grad at det påvirker spillingen.

Vi har vanskelig for å anbefale Taxi Life: A City Driving Simulator i sin nåværende form. Det er potensial her, men utviklerne må få kontroll på den kunstige intelligensen, for slik den er nå, ødelegger den en stor del av spillopplevelsen.