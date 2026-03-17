Taylor Fritz kan ta en lengre pause fra tennis for å lege kneskaden etter Miami

Taylor Fritz, den beste amerikanske spilleren på ATP-rankingen, for øyeblikket rangert som nummer 7 i verden og med en karrierehøyde på 4. plass i 2024, etter å ha nådd US Open-finalen, sier han vurderer å ta en lengre pause fra tennis for å lege kneet sitt. Fritz er sjetteseedet i Miami Open og den lokale favoritten (han nådde semifinalen i fjor, der han tapte mot den senere mesteren Jakub Mensik).

Da Fritz snakket med pressen under mediedagen før Miami Open, sa han at kneet reagerer bedre noen dager enn andre, og at opptakten til Indian Wells og Australian Open var to nedturer. Fritz tapte i 32-delsfinalen i Indian Wells mot landsmannen Alex Michelsen.

"Etter Miami, hvis vi ikke ser store forbedringer, er det kanskje på tide å... bare ta det litt roligere med spillingen og få det 100 prosent leget", sa Fritz. Han har slitt med senebetennelse i nesten et helt år, noe som kostet ham for mange første- eller andrerundeuttak mot slutten av forrige sesong, helt til han nådde finalen i Dallas Open, der han tapte for Ben Shelton.