Taylor Kitsch og Betty Gilpin prøver å overleve i et lovløst ville vesten i American Primeval

Netflix har i utgangspunktet sortert desember og julekalenderen, noe som betyr at strømmetjenesten nå vender oppmerksomheten mot det nye året, og spesielt januar. Nylig rapporterte vi om retur av Philomena Cunk, og nå kan vi legge til at streameren snart også vil bringe en actionfylt serie.

Det vil bli kjent som American Primeval og er en begrenset serie som spiller Taylor Kitsch og Betty Gilpin som to personer som prøver å overleve i et lovløst ville vesten. Showet vil spenne over seks episoder når det debuterer 9. januar, og i henhold til den nøyaktige plott-synopsis, blir vi fortalt:

"Dette er Amerika, 1857. Opp er ned, smerte er overalt, og uskyld og ro taper kampen mot hat og frykt. Freden er i krympende mindretall, og svært få har nåde - enda færre kjenner medfølelse. Det finnes ingen trygg havn i disse ville landene, og det er bare ett mål som gjelder: å overleve. American Primeval er en fiksjonalisert dramatisering og undersøkelse av den voldsomme kollisjonen mellom kultur, religion og samfunn når menn og kvinner kjemper og dør for å ta kontroll over denne verden. Ensemblet forteller en historie om det offeret alle må betale når de velger å begi seg inn i det lovløse og brutale grenselandet."

For å se om American Primeval bør være på din seerliste, må du huske å se seriens trailer og plakat nedenfor.