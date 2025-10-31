Taylor Sheridan og Peter Berg skal lede live-action-filmen Call of Duty

HQ

Selv om vi kanskje ikke har Steven Spielberg bak det, har vi noen Hollywood-veteraner som utvikler live-action Call of Duty film på Paramount. Yellowstone-skaperen Taylor Sheridan og Peter Berg skal styre den kommende filmen, som bringer Activisions serie med militære skytespill til det store lerretet.

Ifølge Deadline skal Sheridan og Berg skrive filmen sammen, og Berg har fått i oppdrag å regissere filmen. Med tidligere erfaring med å jobbe sammen på filmer som den Oscar-nominerte Hell or High Water og Wind River, har Sheridan og Berg absolutt en historie, og begge har som enkeltpersoner også produsert noen førsteklasses TV- og filmer tidligere.

Berg virker spesielt godt egnet til den opplevelsen en Call of Duty -film skal gi, ettersom han har jobbet med filmer som Lone Survivor, The Kingdom, Mile 22, Battleship, Patriots Day og mange flere. Som en av de mest vellykkede videospillfranchisene gjennom tidene, er presset på å få Call of Duty -filmen riktig, og det ser ut til at Paramount kommer til å gjøre alt de kan for å sikre at denne filmatiseringen treffer blink.