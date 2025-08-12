Taylor Swift annonserer et nytt album kjent som The Life of a Showgirl

HQ

Det ser ut til at denne høsten vil bli preget av popprinsessen selv, ettersom Taylor Swift har avslørt et helt nytt studioalbum. Det nye albumet, kjent som The Life of a Showgirl, ble bekreftet å være ekte i en nylig promo-video for podcasten New Heights, som ledes av de fotballspillende brødrene Jason og Travis Kelce, hvorav sistnevnte for tiden er i et forhold med Swift.

Utover kunngjøringen har vi ennå ingen ytterligere informasjon om albumet, men det er allerede åpnet for forhåndsbestillinger av vinyl-, kassett- og CD-versjoner av albumet til når det til slutt lanseres. Det er ikke satt noen dato for dette, men det nevnes at de fysiske eksemplarene vil bli sendt ut før 13. oktober, noe som tyder på at lanseringen vil skje rundt det tidspunktet.

Når det gjelder når vi kan forvente mer nytt fra Swift om albumet, vil hun dukke opp i ukens New Heights -episode (som kommer torsdag kl. 00:00 BST/1:00 CEST), noe som betyr at det er rimelig å anta at mer informasjon vil komme ut da.

