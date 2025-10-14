Taylor Swift avslører en ny 6-delt Eras Tour-dokumentarserie som skal lanseres på Disney+

HQ

Hvis du trodde Taylor var ferdig med å lage overskrifter etter at hun slapp The Life of a Showgirl denne måneden, tok du helt feil. Popstjernen viser frem sin nylige Eras Tour med et nytt utseende via en dokumentarserie som kommer til Disney+.

Som traileren nedenfor viser, var Taylors siste turné en absolutt gigant for livemusikk. I tillegg til å vise øyeblikk på scenen, vil vi i løpet av de seks episodene også få et blikk bak kulissene på Swifts oppturer og nedturer gjennom turneen, med noen kjendiser innimellom.

Det blir også et filmatisk blikk på den siste konserten på Eras Tour, med musikk fra Taylors forrige album The Tortured Poets Department. Forvent at Swiftie i livet ditt vil ta over TV-en den 12. desember når denne dokumentaren sendes.

HQ

Dette er en annonse: