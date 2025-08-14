Taylor Swift avslører offisielt albumet The Life of a Showgirl, som slippes i oktober

HQ

For noen dager siden rapporterte vi om den overraskende avsløringen av det 12. albumet fra Taylor Swift, med popstjernen som dukket opp på New Heights podcast (co-drevet av hennes partner Travis Kelce, tight end for Kansas City Chiefs), og nå kan vi legge til det da den fulle avsløringen har skjedd.

The Life of a Showgirl, som albumet heter, har blitt presentert i sin helhet, og vi vet nå også at det lanseres over hele verden den 3. oktober. Tilsynelatende vil det inneholde 12 spor (selv om det kan være flere, hvem vet), og ett av dem inkluderer et samarbeid med den nåværende popsensasjonen Sabrina Carpenter. Sporlisten er som følger :



Ofelias skjebne

Elizabeth Taylor

Opalite

Farsfigur

Eldste datter

Ødelegger vennskapet

Egentlig romantisk

Wi$h Li$t

Wood

AVLYST!

Honey

The Life of a Showgirl (med Sabrina Carpenter)



Dette er en annonse:

Albumet er på vei, og du kan allerede nå forhåndsbestille en rekke forskjellige versjoner på en rekke ulike medier og plattformer, alt via popstjernens nettside.