Taylor Swift blir innlemmet i låtskrivernes Hall of Fame

HQ

Taylor Swift legger nok en milepæl til en karriere som allerede er full av dem. Den 36 år gamle popstjernen har blitt utnevnt til Songwriters Hall of Fame, og er dermed den nest yngste personen som noensinne har blitt innlemmet, kunngjorde organisasjonen onsdag. Bare Stevie Wonder, som var 33 år da han ble hedret i 1983, var yngre.

Innlemmelsen plasserer Swift sammen med en gruppe tungvektere på tvers av generasjoner, deriblant Alanis Morissette, Kenny Loggins og Kiss-bandkameratene Paul Stanley og Gene Simmons. Seremonien finner sted 11. juni i New York, og feirer låtskrivere hvis arbeid har formet populærmusikken i flere tiår.

Taylor Swift // Shutterstock

For Swift handler anerkjennelsen mindre om hitlistedominans enn om forfatterskap. Fra en bekjennende countrydebut til sjangeroverskridende pop og indie-orienterte album har hun bygget en katalog preget av narrative detaljer og emosjonell presisjon. Hennes 14 Grammy-vinnere, inkludert rekordmange fire av årets album, gjenspeiler ikke bare den kommersielle suksessen, men også den varige tiltrekningskraften til låtskriverstemmen hennes.

Den innflytelsen har bare vokst de siste årene. Hennes siste album, The Life of a Showgirl, leverte det største førsteukesalget i moderne tid, mens The Tortured Poets Department debuterte som nummer 1 og solgte tilsvarende 8 millioner album i USA. I 2025 tok Swift også tilbake eierskapet til hele sin katalog, noe som ble sett på som et vannskille for artisters rettigheter.

Songwriters Hall of Fame ble grunnlagt i 1969 og hedrer låtskrivere minst 20 år etter deres første kommersielle utgivelse, en terskel Swift har passert for lenge siden. Det som gjør at innlemmelsen av henne skiller seg ut, er ikke bare hvor ung hun er, men hvor fullstendig hun har kommet til å definere lyden, språket og det emosjonelle landskapet til en hel generasjon av lyttere.