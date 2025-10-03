Taylor Swift gir en uventet referanse til Real Madrid i sitt nyeste album The Life of a Showgirl
"De vil ha en kontrakt med Real Madrid", synger Taylor Swift i Wish List, fra The Life of a Showgirl.
Taylor Swift-fansen er i ekstase i dag, for hennes nye album, The Life of a Showgirl, har nettopp blitt sluppet. Tekstene til de tolv nye låtene er fylt med referanser til Taylors liv, hvordan hun takler berømmelse, og selvfølgelig forholdet til sin kommende ektemann Travis Kelce.
Wish list (stilisert som Wi$h Li$t) er kanskje ikke en av de mest populære låtene på albumet, som også har et samarbeid med Sabrina Carpenter, men er en av de mest omtalte låtene på albumet, der Swift tilsynelatende avslører sine ønsker om å slå seg til ro og få barn med Jelce ("Have a couple kids, got the whole block looking like you").
<social>https://www.youtube.com/watch?v=mC54kTYa9oI&list=RDmC54kTYa9oI&start_radio=1</social>
Sangen er en liste over ønsker, noen dyre og outrerte, som en Oscar eller en Balenciaga, og andre mer jordnære, som "tre hunder de kaller barna sine". En av tingene "de ønsker seg", som Taylor synger, er "en kontrakt med Real Madrid".
Dette er verset (ved 1:19) :
De vil ha den friheten, leve utenfor nettet
De vil ha de tre hundene som de kaller barna sine
Og den gode surfingen, ingen hyklere
De vil ha alt
De vil ha en kontrakt med Real Madrid
De vil ha den vårferien som var så jævlig bra
Og så den videoen som ble tatt av internett
De vil ha alt
Swift synger "they should have what they want, they deserve what they want, I hope they get what they want" i en sang med en overraskende direkte referanse til Real Madrid som har tatt både Swifties og Madridistas på senga. Kanskje er det et nikk til da Taylor opptrådte på Santiago Bernabéu i 2024?
Hva synes du om Taylor Swifts The Life of a Showgirl?