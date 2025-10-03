Taylor Swift gir en uventet referanse til Real Madrid i sitt nyeste album The Life of a Showgirl

HQ

Taylor Swift-fansen er i ekstase i dag, for hennes nye album, The Life of a Showgirl, har nettopp blitt sluppet. Tekstene til de tolv nye låtene er fylt med referanser til Taylors liv, hvordan hun takler berømmelse, og selvfølgelig forholdet til sin kommende ektemann Travis Kelce.

Wish list (stilisert som Wi$h Li$t) er kanskje ikke en av de mest populære låtene på albumet, som også har et samarbeid med Sabrina Carpenter, men er en av de mest omtalte låtene på albumet, der Swift tilsynelatende avslører sine ønsker om å slå seg til ro og få barn med Jelce ("Have a couple kids, got the whole block looking like you").

Sangen er en liste over ønsker, noen dyre og outrerte, som en Oscar eller en Balenciaga, og andre mer jordnære, som "tre hunder de kaller barna sine". En av tingene "de ønsker seg", som Taylor synger, er "en kontrakt med Real Madrid".

Dette er verset (ved 1:19) :

De vil ha den friheten, leve utenfor nettet

De vil ha de tre hundene som de kaller barna sine

Og den gode surfingen, ingen hyklere

De vil ha alt

De vil ha en kontrakt med Real Madrid

De vil ha den vårferien som var så jævlig bra

Og så den videoen som ble tatt av internett

De vil ha alt

Swift synger "they should have what they want, they deserve what they want, I hope they get what they want" i en sang med en overraskende direkte referanse til Real Madrid som har tatt både Swifties og Madridistas på senga. Kanskje er det et nikk til da Taylor opptrådte på Santiago Bernabéu i 2024?

Hva synes du om Taylor Swifts The Life of a Showgirl?

