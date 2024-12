Taylor Swift kåret til Spotifys globale toppartist for andre år på rad

HQ

Popstjernen Taylor Swift fortsetter å vise sin styrke, og for andre året på rad har hun blitt kåret til Spotifys globale toppartist. Dette er takket være et 2024 hvor fansen hennes har lyttet til musikken hennes på plattformen mer enn 26,6 milliarder ganger, en rekord som matcher et rekordår.

Swift satte rekord i april da hun debuterte med albumet The Tortured Poets Department, som i løpet av de første 24 timene fikk mer enn 300 millioner strømminger, noe som til slutt førte til at det også ble det mest strømmede albumet i løpet av én uke. Låten Fortnight, som var med på albumet, ble også Spotifys mest strømmede låt på en enkelt dag i historien da den kom.

Mange av oss har utvilsomt hjulpet Swift med å nå dette suksessnivået i en eller annen form, men du kan se dine Spotify-vaner nå ved å låse opp din Spotify Wrapped her.

