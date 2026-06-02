Taylor Swift lager ny originalsang for Toy Story 5

Om et par uker vil fansen strømme til kinoene for å se den femte hovedfilmen i Toy Story-sagaen, for fra 17. juni lander Toy Story 5 offisielt på kino, og Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Bullseye og resten av gjengen kommer tilbake for mer sprell.

Premisset for dette neste kapittelet dreier seg i bunn og grunn om hvordan lekene forholder seg til den teknologiske utviklingen, og hvordan yngre mennesker er mindre interessert i å leke med leker og mer fascinert av nettbrett, smarttelefoner og andre dingser som kilde til underholdning.

Vi får se hvordan alt dette utspiller seg når filmen snart har premiere, men det har nå blitt avslørt at Toy Story 5 også vil være stedet å høre Taylor Swifts nyeste låt, ettersom den utrolig populære musikeren har gått sammen med Pixar for å lage en låt kalt "I Knew It, I Knew You", som vil bli brukt i filmen.

For de som ønsker å høre låten i forkant av filmens premiere, vil låten bli publisert allerede denne fredagen, den 5. juni, så skriv det inn i kalenderen din.

Swift har også gitt ut en uttalelse om denne låten, der hun forklarer "Jeg har alltid drømt om å få skrive for disse karakterene som jeg har elsket siden jeg var fem år gammel og så den første Toy Story-filmen. Jeg forelsket meg øyeblikkelig i Toy Story 5 da jeg var så heldig å få se den i en tidlig fase, og jeg skrev denne sangen så snart jeg kom hjem fra visningen. Noen ganger vet man det bare, ikke sant?"

Gleder du deg til Toy Story 5?