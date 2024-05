Taylor Swift ryktes å spille hovedrollen i Marvel-serien Phantom Blonde

HQ

Er verdens største popstjerne i ferd med å få en sidejobb som superhelt? Mye tyder på at dette er tilfellet. Hollywood-innsider Daniel Richtman hevder at Swift har vært i samtaler med Kevin Feige om å spille hovedrollen i den kommende serien Phantom Blonde, og det spekuleres til og med vilt i at popsangeren har en gjesteopptreden i Deadpool & Wolverine. Noe som filmens regissør Shawn Levy kommenterte med følgende:

"Jeg går over hele linjen. 'Ingen kommentar' fordi det er en dobbel whammy. Det er Taylor-relatert. Og det er MCU-relatert. Jeg er ikke dum. Du må vente og se."

Reynolds, som også ble spurt om Swifts involvering, ga følgende kommentar :

"Det er så mye spekulasjoner om så mange mennesker som kan ende opp i filmen. Jeg så en som var overbevist om at Elvis er med i filmen. Overraskelser er essensen av Deadpool."

Fra et markedsføringsperspektiv ville Swift ha vært et skikkelig trekkplaster for MCU, og det er tross alt akkurat det superheltfranchisen trenger akkurat nå i kjølvannet av alle floppene. Så hvem vet, kanskje vi snart får se Super-Tay-Tay banke skurker sammen med andre Marvel kjendiser.

Tror du Swift ville vært et morsomt tilskudd til MCU?