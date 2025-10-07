Taylor Swifts album The Life of a Showgirl slår alle rekorder med årets største åpning

HQ

Taylor Swift Taylor Swift er en superstjerne som få kan måle seg med. Popstjernen er en av verdens største kjendiser og har vært det lenge, og denne berømmelsen betyr stort sett alltid at hennes nye album og sanger blir en stor kommersiell suksess.

For det nylig debuterte The Life of a Showgirl skjer dette nok en gang, ettersom Official Charts i Storbritannia har notert at albumet allerede har hatt årets største åpning, til tross for at det bare har tre dagers salg å basere dataene på.

Dataene forklarer at sangerinnen har solgt hele 304 000 enheter i løpet av de første dagene, og at dette er rundt 30 000 flere enn det The Tortured Poets Department oppnådde i samme periode da den ble lansert.

Det er ikke lenge til Swift har registrert sitt 14. album som nummer 1 i Storbritannia, noe som vil skje snart hvis musikken hennes fortsetter å toppe hitlistene. På singellisten innehar Swift for øyeblikket første-, andre- og tredjeplassen på topp 10 med henholdsvis The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor og Opalite.

