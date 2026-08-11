Taylor Swifts brudekjole er fortsatt et mysterium, og truer med å vende brudeindustriens prognoser for dette året på hodet

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Taylor Swift viser hvordan en ikon av hennes kaliber kan ryste opp en hel bransje – selv om det ikke er hennes intensjon – med bare én eneste gest. Det hele begynte 3. juli, da sangeren giftet seg i en seremoni som ble holdt under strengeste hemmelighold i Madison Square Garden i New York. Siden da har det store spørsmålet som opptar alle hennes fans og praktisk talt alle fremtidige bruder i verden vært: «Hvordan så kjolen hennes ut?». Dette er ennå ikke avslørt.

Etterspørselen fra fremtidige bruder etter en kjole som ligner på Taylor Swifts er så stor at designene for den kommende sesongen er «satt på vent» inntil den faktiske kjolen hun hadde på seg blir avslørt, noe som har satt fabrikker, designere og, til syvende og sist, en stor del av denne bransjen – som genererer hundrevis av millioner år etter år – på vent.

Ifølge Reuters har David’s Bridal opptil 20 «mulige design» for hvordan Swifts kjole kan se ut, og så snart det faktiske designet blir kjent (den ble laget av Christian Dior), vil alle strebe etter å gjenskape den så nøyaktig som mulig.

Hvis du planlegger å gifte deg snart og ønsker å se ut som Taylor Swift på bryllupsdagen din, må du fortsatt vente litt lenger.