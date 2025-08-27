Taylor Swifts forlovelse tar veien inn i US Open: "Hun fortjener det beste", sier Swiatek

HQ

Kunngjøringen om at Taylor Swift har forlovet seg med NFL-spilleren Travis Kelce skjedde samtidig som US Open-kampen mellom Jannik Sinner og Vit Kopriva. Kampen var uten særlig spenning, og det ble en komfortabel 6-1, 6-1, 6-2-seier til verdens nummer 1 og regjerende mester, men US Open-kommentatorene på ESPN inkorporerte nyheten i sin dekning av kampen.

"Taylor Swift er forlovet!", sa Mary Carrillo, ESPN-kommentator. Spøkefullt, eller kanskje forvirret, spurte hennes medkommentator: "Med en ny rekord, eller...?". "Hun skal gifte seg!", sa Carrillo.

Nyheten spredte seg raskt blant tilskuerne til kampen, og mange husket at Swift og Kelce var vitne til US Open-finalen i 2024, mellom Jannik Sinner og Taylor Fritz. Iga Swiatek spøkte på pressekonferansen etter å ha vunnet 6-1, 6-2 over Emiliana Arango med at "she posted the news when I finished, maybe that's not a coincidence", og brukte nesten halve pressekonferansen sin på å snakke om Travis (via Reuters).

"Jeg er bare glad på hennes vegne, for hun fortjener det beste,", sa Swiatek. "Hun har tydeligvis hatt mange kjærester, så det vet vi alt om. Så forhåpentligvis vil denne holde seg for alltid. Travis virker som en flott fyr."