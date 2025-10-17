Taylor Swifts The Life of a Showgirl hadde den største åpningshelgen i sin karriere

HQ

Det har gått en liten stund siden Taylor Swift lanserte The Life of a Showgirl albumet, og vi har nå en idé om hvordan det har gått med samlingen. I Storbritannia har Official Charts avslørt at det ikke bare er hennes 14. nummer 1-album, men at det også førte til hennes største åpningsuke i karrieren. Jepp, i Taylor Swifts karriere.

I løpet av den første uken solgte The Life of a Showgirl hele 423 000 enheter bare i Storbritannia, noe som til sammenligning er rundt 33 % mer enn The Tortured Poets Department oppnådde nylig, da den solgte rundt 270 000 enheter. Det var ikke den største albumlanseringen i Storbritannia til dags dato, ettersom Ed Sheerans Divide fortsatt innehar rekorden med hele 672 000 solgte enheter i løpet av den første uken.

Men med dette som hennes 14. nummer 1-album trekker hun nå med The Rolling Stones og har gått forbi Elvis, noe som viser hva slags selskap popstjernen nå holder. Hun trenger ett nummer 1-album til for å bli med på den britiske tronen som for tiden holdes av The Beatles og Robbie Williams, selv om hun er i hennes selskap ved å være den raskeste artisten til å nå dette suksessnivået.

Når det gjelder noen av de andre rekordene albumet slo, hadde det flest nedlastinger i årets første uke, flest britiske albumstrømmer i løpet av en uke noensinne, og ble det raskest solgte albumet på vinyl i dette århundret. Det er tydelig at mens videospill sliter mer og mer med skillet mellom fysisk og digitalt, fortsetter musikken å operere i et mer balansert klima.

