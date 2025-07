Taylor vs. Serrano 3: tid og hvordan du kan se live boksekortet for kvinner på Netflix

HQ

Katie Taylor og Amanda Serrano, to av de største stjernene i boksing, fanget i en enestående rivalisering, noe som bringer publikum som aldri før har sett i kvinneboksing, vil kollidere igjen neste fredag i Madison Square Garden i New York, og kampen vil bli strømmet direkte på Netflix over hele verden.

Dette blir den tredje kampen mellom Katie Taylor, 39 år gammel irsk bokser (24-1, 6 KO), og Amanda Serrano, 36 år gammel puertoricansk bokser (47-3, 1 uavgjort, 31 KO). Taylor har vunnet begge (den første i 2022, og den andre i 2024, som en co-main event før kampen mellom Jake Paul og Mike Tyson). Begge seirene var imidlertid veldig tette, etter delt avgjørelse av dommerne, og etterlot Serrano misfornøyd, med en stor kontrovers da Taylor laget et kutt i øyelokket til Serrano.

Denne gangen vil Taylor vs. Serrano 3, som kjemper om tittelen i lettweltervekt, være hovedbegivenheten i et boksekort med bare kvinner, for første gang i Madison Square Garden.

Hvordan se Taylor vs. Serrano 3 og når er det?

Kampen vil finne sted fredag 11. juli i New York. Dette betyr at det i europeisk tid vil være veldig tidlig på lørdag morgen. Underkortene forventes å starte rundt kl. 1:00 BST, 2:00 CEST. Det vil være åtte kamper på kortet, med Alycia Baumgardner, som forsvarer sine WBO-, WBC-, WBO- og WBA-superfjærvekttitler mot Jennifer Miranda, som er medhovedbegivenhet, mellom 1:30 - 2:30 BST, 2:30 - 3:30 CEST.

Det er forventet at Taylor vs. Serrano-kampen vil finne sted rundt kl. 3:30 BST, 4:30 CEST.

Du vil kunne se hele arrangementet på Netflix, med hvilket som helst abonnement, live over hele verden. Du vil kunne se det etterpå i Netflix-katalogen, men det er uklart hvor lenge det vil forbli.