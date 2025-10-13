Taz Skylar: Nøkkelen til One Piece live action sin suksess er "en kombinasjon av fandom og respektløshet" til originalen

HQ

Da den Netflix-produserte One Piece live-action-serien ble annonsert var det ikke så mange vellykkede filmatiseringer av både anime og videospill som det er i dag. Faktisk var forventningene til det som regnes som den viktigste anime-serien i historien, så høye at ingen våget å satse på den. Ingen andre enn duoen Matt Owens (showrunner) og regissøren av den første sesongen, Mark Jobst. Og det ser ut til at formelen for en tilpasning som navigerer så godt mellom originalproduktet og ekte ideer er like fin som Grand Line, det mystiske havet som Luffy og Straw Hat-piratene vil navigere i den andre sesongen av serien, kan være farlig.

Vi snakket med ingen ringere enn Taz Skylar, den spanske skuespilleren som spiller Sanji i serien, om alt dette og mer til. Taz satte seg ned med Gamereactor under San Diego Comic-Con i Malaga, og du kan se hele intervjuet med undertekster nedenfor.

Suksessen til en filmatisering er basert på balanse. I One Piece er det det samme, som Taz fortalte. Med Owens og Jobst "det jeg lærte mest av disse to personene, var at man trenger en kombinasjon av fandom og respektløshet overfor selve materialet".

"Fordi fandom er nødvendig ikke bare for å vite hva som er spesielt med det, men også hva som bør forbli, men også for å syntetisere det. For det er først når du har syntetisert det, at du virkelig kjenner kjernen i hva det betyr. For hvis du vet hva visse viktige og spesielle ting betyr, er du i stand til å holde fast ved dem på måter som ikke er bokstavelige, og du er i stand til å oversette dem."

"Og så er det respektløsheten, når du først har tillit til at du er en ekte fan av det, og tar deg den absolutte friheten til å gjøre det til ditt eget. For hvis det var én ting Marc fortalte oss i begynnelsen som jeg syntes var veldig spesielt, så var det at anime allerede er perfekt. Og mangaen er allerede perfekt. Den eksisterer allerede. Hvis vi ville kopiere den, kunne vi ta animeen eller mangaen som et storyboard, filme den, si de samme replikkene, og det var det. Men da ville vi ikke tilført noe til området, mens vi faktisk tar det og inspirerer til noe som tilfører noe til verdenen på One Piece som tilleggsmateriale eller historie, som tilfører noe. Det er verdt noe."

Tror du vi vil fortsette å se den oppadgående suksessen i One Pieces andre sesong?