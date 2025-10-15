Taz Skylar om de nye stråhattene i One Piece Sesong 2: "Det var en morsom opplevelse, det ble definitivt eksponentielt"

HQ

Det er fortsatt uklart hvor langt vi kommer med Luffy og vennene hans i den andre sesongen av One Piece live action-serien på Netflix. Vi er åpenbart i den store ligaen nå, ettersom den muntre gjengen med piratdrømmere er på vei inn i Grand Line, det legendariske ringhavet i verden der den legendariske One Piece skatten skal finnes til slutt, og den som får tak i den, vil bli utropt til piratenes konge. Og det ser ut til at de nåværende fem medlemmene av Straw Hat Crew kommer til å trenge litt ekstra hjelp.

For i One Piece sesong 2 blir verden større, og det samme blir behovene til produksjonen, som øker i omfang og med flere gjengangere. Og det var om dette siste vi fikk en helt spesiell prat med Taz Skylar, skuespilleren som spiller Sanji i serien, og som er født på Kanariøyene. Taz tok seg tid til et intervju under San Diego Comic-Con i Malaga, som du kan se med undertekster nedenfor.

HQ

I tillegg til å snakke med oss om hvordan showrunnerne fant den perfekte oppskriften for å lykkes med å bringe manganime til en live-action-serie, holdt Skylar naturligvis nesten alt hemmelig da han ble spurt om hva han kunne fortelle oss om den andre episoden, som har premiere i 2026, men suksessen med den første sesongen la også et ansvar på deres skuldre. "Jeg tror at for oss var den første gangen som et veldig lite mikrokosmos, fordi det bare var oss fem," begynte han, "Noen folk kom og gikk, men vi var de eneste som ble værende gjennom hele serien."

"Og selv om min rollefigur ikke dukket opp i den første sesongen før noen episoder senere, var jeg med fra begynnelsen. Jeg trente. Jeg var en av stråhattene. Vi kom alle sammen i den samme perioden."

Faktisk levde han seg så inn i rollen som Sanji at han ble en improvisert kokk under innspillingen. "Jeg lærte meg å lage mat. Jeg lagde mat til settet."

"Jeg trente. Alle andre filmet. Vi snakket om hva som foregikk. Vi kom nærmere hverandre, men vi var de eneste som hadde et bånd på den tiden. Og så, den andre gangen, var det mange nye mennesker som hadde kommet inn i sirkelen og som skulle være til stede, om ikke hele tiden, så det meste av tiden.

Det ble plutselig klart for oss at nå var jobben vår på en måte å inkludere alle og legge til rette for et rom der alle kunne føle seg inkludert i en familie."

Hva synes du, gleder du deg til andre sesong av One Piece på Netflix?