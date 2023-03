HQ

Tchia, den andre utgivelsen fra den Ny-Caledoniannske utvikleren Awaceb markerer studioets første sandkassetittel i en åpen verden. Spillet har umiddelbart en god del vekt på skuldrene, da ikke bare teamet på Awaceb må imponere med sin første sandkasseutgivelse, men de representerer også hjemlandet Ny-Caledonia.

Tchia er i sitt hjerte et kjærlighetsbrev til den lille øya i Stillehavet. Mens det har endret navnene på steder, mennesker og dyr, fra miljøene du streifer rundt til maten du spiser, vil du bli påminnet om stedet som inspirerte Awaceb og Tchia som helhet. Lidenskapen Awaceb har for Ny-Caledonia merkes når du spiller, og det er en sterk følelse av at etableringen av dette prosjektet føles som en drøm oppfylt.

Når du spiller Tchia, gjenspeiler denne lidenskapen seg sterkt gjennom en rekke av spillets funksjoner. Det visuelle gjør øyas sandkasse til et utrolig vakkert lekeområde, og det er verdt å fremheve vannet spesielt, noe som er fortryllende nok til å få en lang tur på flåten til å føles som om den har fløyet forbi på få minutter. Måtene vannet fanger lys under en solnedgang kan være fantastisk. Utseendet til Tchias karakterer, dyr og mer har også denne tegneserieaktige sjarmen, som hjelper gjennom spillets lettere øyeblikk, og legger til visuelle gags og fysiske komediebiter. Disse øyeblikkene støttes videre av lydsporet, som er fullt av hyggelige, beroligende spor også for når du tar deg fra ett mål til et annet. Selv om det kan føles som om du har lyttet til alle sangene etter en stund, er de sjarmerende nok til å være verdt en gjentakelse.

Musikk er en stor del av Tchia, og mellom hovedoppdragene vil du ofte finne deg selv samlet rundt et bål og spille enten ukulele eller et annet instrument som finnes i området du har utforsket. Disse musikkminispillene er morsomme nok, og det kan være en utfordring å få 100% på dem, men med mellomsekvensene som foregår i bakgrunnen, kan det føles som om du går glipp av historieutvikling mens du spiller gjennom noen av de musikalske delene.

Bortsett fra å bare vandre rundt og nyte severdighetene, har Tchia et hovedmål. Du, som den titulære karakteren, er ute på et oppdrag for å redde faren din fra Meavora, et ondt vesen som har tatt kontroll over øyene du kaller hjem. På denne reisen møter du noen venner, noen fiender, og må krysse både land og sjø i håp om å få faren din tilbake. Selv om det kanskje ikke er det viktigste salgsargumentet for Tchia, var hovedhistorien helt fin. Det var noen vendinger som klarte å holde meg hekta for gjennomspillingen, og igjen gjennomsyrer sjarmen i spillets kjerne gjennom, men det er ikke et spill som får deg til å spille historien om og om igjen. Noe som er greit.

Det virkelige kjøttet til Tchia er i sandkassestilen, som gir deg mange, mange mekanikker å prøve ut i spillet. Soul-jumping er et virkelig høydepunkt i spillingen, da det lar deg ta over nesten alle dyr og gjenstander du kommer over, noe som gir deg mange alternativer når du krysser kartet. Dessuten er det også hvordan du vil beseire kampmøtene. De vises kanskje ikke ofte, men hvis du vil legge til kosmetikken din eller bare ta ned noen stoffmonstre, må du sette deg inn i kampsystemet. Kamp i Tchia er egentlig en mer aggressiv versjon av Garry's Mods rekvisittjakt, der du må skyte flammende gjenstander og eksplosiver mot stofffiender for å brenne dem opp.

Utover Soul-jumping for å komme seg rundt, er det en rekke måter du navigerer i verden på. Fra din trofaste glider til flåten din, du trenger ikke alltid Soul-jumping til å ta deg fra A til B. En av de morsomste måtene jeg fant var å hoppe fra tre til tre, ved hjelp av momentum du kan få ved å svinge frem og tilbake på en tretopp. Mens du reiser i Tchia, må du holde øye med utholdenheten din, som også fungerer som helsen din. Dette kan brukes gjennom klatring, dykking, bruk av glider, og mange mer anstrengende aktiviteter. Det finnes måter å øke utholdenheten på, men den drenerer utrolig raskt, noe som betyr at du ikke kan bruke den i mer enn en veldig kort periode.

Blant de tidligere nevnte funksjonene har Tchia mye mer lagt inn i seg. Det er et kamera for å ta bilder, et steinstablingsminispill, et maskeutskjæringsminispill, løp, skytebaner for sprettert, og mange flere små aktiviteter for deg å engasjere deg i. Men selv om Tchia absolutt har mange bevegelige deler, utgjør summen av disse delene ikke alltid en fungerende helhet. Det er litt vanskelig å skulle påpeke de klare feilene i et lidenskapsprosjekt som Tchia, men sprekkene er der. Den åpne verden, for eksempel, er ikke så full som den først ser ut til å være. Foruten en og annen aktivitet som kan fullføres raskt, er det ikke mye mer å gjøre enn å plukke opp pyntegjenstander og frukt som vil øke utholdenheten din. Verden kan være full av sjarm, men den er ikke nødvendigvis full av liv. Det er ingen hemmeligheter du vil snuble over gjennom å utforske, ingen sidemål som utvider verden eller dens karakterer, og selv om det av og til er folk som vandrer på de samme stiene som deg, er det tydelig at du er den eneste i denne verden som har noen myndighet.

Det er også mange spillelementer, men ikke alle føles som at de har stor innvirkning på den generelle opplevelsen. Kameraet, for eksempel, viser seg nyttig i ett oppdrag, men egentlig føles det som om hovedmålet ble designet for å sikre at du ikke glemte kameraet i stedet for å føle at fotografier var en nødvendig løsning for å komme seg rundt problemet du får. Ukulelen føles også som om den blir utelatt på et tidspunkt, ettersom musikk gradvis blir mer en søt sideattraksjon enn en nødvendig del av spillet. Sjelehopping øker sin betydning hele veien, men det får det bare til å føles som om dette burde hatt mye mer fokus på det. I stedet for å ha fem forskjellige tilstrekkelige ting, kunne én stor mekanikk ha gitt spillet mindre hektisk følelse.

En siste omtale må også gjøres til de visuelle feilene i Tchia, som er sjeldne, men dukket opp på det verste tidspunktet. Uten å ødelegge historiens slutt, nektet de siste mellomsekvensene å laste miljøet, noe som betyr at det så ut som om alle karakterene svevde hvis de ikke satt fast i en merkelig t-posisjon.

Tchia er et spill som har mye ambisjoner, mye lidenskap og massevis av sjarm. Likevel kan det ikke helt leve opp til den ideelle versjonen av seg selv. Det er mye å like med Tchia, og hvis du bare vil utforske en visuelt imponerende verden med et solid lydspor, kjør på. Men for å virkelig skille seg ut i denne sjangeren, ser det ut til at det må gjøre mye mer. Jeg håper Awaceb fortsetter å utvikle ideene i Tchia, da det ble gjort mye solid grunnlag.