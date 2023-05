Tchia har nådd 1 million spillere

HQ

Som bekreftet av Awaceb på Twitter, har Tchia nådd den utrolige milepælen på én million spillere.

Utvikleren Awaceb takket fansen på sin Twitter-side, der det sto "Utrolig stolte og ydmyke over denne utrolige milepælen. Vi er så takknemlige for støtten deres på denne reisen!"

Det er sannsynlig at utgivelsen av Tchia på PlayStation Plus bidro til å øke spillerbasen, ettersom det ble gjort tilgjengelig uten ekstra kostnad for PlayStation Plus Extra- og Premium-abonnenter fra første dag. Det er likevel en imponerende bragd å nå én million spillere, spesielt bare to måneder etter at spillet først ble lansert.

Har du spilt Tchia ennå?