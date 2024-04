Tchia kommer til Switch i juni

HQ

Ny-Caledonia er kanskje ikke et sted du har hørt om før, men det er en øy som er utrolig rik på kultur, og det er også hjemmet til utviklerne i Awaceb, som bestemte seg for å hylle landet med Tchia.

Det åpne sandkassespillet ligner på The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der du kan utforske ganske fritt så snart du er forbi åpningen, og verden er full av steder å besøke, mennesker å møte og mye mer.

Du tar ansvaret for Tchia, en ung jente som har evnen til å besette dyr og gjenstander. Etter at faren hennes blir kidnappet av tjenerne til et ondskapsfullt, babyspisende vesen, er det opp til deg å ta dem og skape fred på øya. Spillet har allerede vært tilgjengelig i over et år på PC og PlayStation, men kommer nå til Switch. Nintendo-brukere kan få tak i dette eventyret 27. juni.