TCL er snart ferdige med utviklingen av deres smart-briller

Husker du Google Glass? På et tidspunkt var Google ganske overbeviste om at det å implementere skjermer i noe så alminnelig som briller, og derpå skape en slags tech overlay over den egentlige verdenen, var fremtiden. Sånn gikk det dog ikke helt, og selv om Apple nå visstnok jobber på deres egne smart-briller, så slo ikke produksjonen helt igjennom.

Men TCL er tilsynelatende klare til å utforske det potensielle markedet igjen. Som The Verge skriver, så har TCL deres "Wearable Display" med på årets CES-messe, og de består av to 1080p OLED-skjermer.

De forbindes via en kabel til en USB-C-basert enhet som gjør at de kan vise nettopp en "HUD", et overlay som kan vise informasjon. De kan også vise video, og TCL sier at de skaper samme effekt som et 140 tommers display.

Det er enda ikke fastsatt noen pris, eller konkret lanseringsdato, men det blir spennende å se om denne produktkategorien faktisk kan slå igjennom.