TCLs X11L gir deg 10 000 nit

Med en pris på bare $7000, relativt billig for en banebrytende 75" TV, viste den nye TCL X11L-serien hva SQD-Mini LED kan gjøre. Avhengig av modell får du 20.000 dimmesoner og 10.000 Nits topplysstyrke. med en tykkelse på bare 0,8", og kombinert med kantløs skjermfremstilling, markedsføres TV-en som "zeroborder".

CSOT WHVA 2.0 Ultra Panel, Wide Color Viewing Angle - High Static Contrast er kombinert med Super Quantum Dots-teknologi, noe som gir deg 100 % BT2020-fargespekter. Dette er også kjent som Super QLED. Betraktningsvinkelen er 178 grader, og HDR-formater som støttes inkluderer Dolby Vision IQ, HDR10+ og HLG.

Lydsystemet er laget med Bang & Olufsen, med matchende subwoofere og høyttalere for de som ønsker å utvide til en ekte hjemmekino. Dette er kombinert med et Google Gamini 2-basert grensesnitt for TV, og med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz er panelet også svært godt egnet til å vise spillinnhold.

Det krever imidlertid litt arbeidskraft, for til tross for den ekstremt tynne skjermen veier TV-en i seg selv over 39 kg for 75"-versjonen, over 50 kg for 85"-versjonen og 67 kg for 98"-versjonen.

I motsetning til mange andre CES-produkter er TCL X11L rett rundt hjørnet, med de to større modellene som lanseres denne måneden.

