Team Asobi vurderte å gjøre det kommende Astro Bot til et Open World-spill

Det er på tide at Astro Bot får et storslått eventyr på PlayStation 5 denne høsten, der vi får over 80 nivåer med plattformmoro. Det kunne imidlertid ha vært ganske annerledes, for i de tidlige stadiene tenkte utviklerne på å gjøre spillet til en åpen verden. I et intervju med magasinet Edge forteller spillets kreative direktør, Nicholas Doucet, at dette i det minste ble vurdert. Men de valgte i stedet å designe mer lineære nivåer fordi de mente det var den beste måten å kontrollere spillets variasjon på.

Etter å ha mottatt en PSVR-tittel og den tekniske demoen Astro's Playroom som er forhåndsinstallert på PlayStation 5-konsoller, er det på tide at den sjarmerende lille roboten begir seg ut på et fullverdig eventyr. Spillet slippes den 6. september.

Synes du Team Asobi gjorde det rette valget med nivåer i stedet for en åpen verden?