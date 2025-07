Team BDS utnevner ny administrerende direktør og lover ny merkevare

HQ

Den sveitsiske esportsorganisasjonen Team BDS har kunngjort en liste over endringer som den har planlagt i nær fremtid. Til å begynne med har en ny administrerende direktør sluttet seg til selskapet, med Alexandre Lopez som overtar lederoppgaver. Når han snakket om å bli med i organisasjonen, forklarer Lopez:

"Denne utnevnelsen er en unik mulighet. Organisasjonen har etablert seg som en sentral kraft i europeisk e-sport, og jeg er beæret over å få være med på å skrive neste kapittel på denne reisen, med lidenskap og formål, både innen idrett og i samfunnet."

For å følge opp dette kan vi se frem til en rebranding som vil skje i løpet av de neste månedene. Det er en del av Team BDS' mål om å "gjenoppfinne seg selv", og Lopez utdyper også hva vi kan forvente oss på denne fronten.

"Vi ønsker å bygge en merkevare som gjenspeiler hvem vi er: dristige, ambisiøse og dypt menneskelige. Denne rebrandingen vil vise frem vår utvikling, vår energi og vårt ønske om å forene mennesker utenfor konkurransescenen."

Team BDS vil til og med flytte inn i sitt nye hovedkvarter i Genève innen utgangen av året, som vil inneholde et hybridarbeidsområde for de ulike teamene, og også et "state-of-the-art gaming house".

Til slutt lanserer Team BDS et nonprofit-initiativ som tar sikte på å fremme videospill og e-sport blant yngre målgrupper, spesielt på sykehus og i underpriviligerte lokalsamfunn.