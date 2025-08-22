Team Cherry forklarer den lange ventetiden på Silksong

HQ

Etter syv lange år nærmer Hollow Knight: Silksong seg endelig målstreken. Mange har spurt - og til tider fryktet - hvorfor spillet har tatt så lang tid å få på plass. Ifølge Team Cherry handler det utelukkende om høye ambisjoner. De ønsket å lage en oppfølger som minst kunne leve opp til originalen.

I et nylig intervju med Bloomberg innrømmet medgrunnlegger Ari Gibson at den kreative flyten noen ganger ble en felle. "Alt jeg tegnet måtte inn i spillet. Og hvis jeg ikke hadde sluttet å tegne, ville det ha tatt 15 år å fullføre det", forklarte han. Det som begynte som DLC til den opprinnelige 2017-utgivelsen, vokste raskt til å bli et massivt, frittstående prosjekt. Da Silksong offisielt ble annonsert som en fullverdig oppfølger i 2019, skjøt forventningene i været - og det samme gjorde omfanget: flere byer, tøffere sjefer og en enda tettere og mer intrikat verden.

Samtidig valgte Team Cherry å ikke utvide studioet sitt, i frykt for at det kunne forstyrre den kreative balansen som gjorde Hollow Knight til en suksess. Denne avgjørelsen betydde en mye lengre prosess enn forventet. Microsofts løfte om en lansering i 2022 var, ifølge utviklerne, helt realistisk på det tidspunktet - men prosjektet bare fortsatte å vokse.

Forsinkelsen har imidlertid ikke skadet hypen. Det originale Hollow Knight har nå solgt i mer enn 15 millioner eksemplarer, og Silksong ligger øverst på Steams liste over de mest ønskede spillene. Forventningene kunne ikke vært høyere - og nå har nedtellingen endelig begynt. Den 4. september skjer det.

Hvor spent er du på Silksong?