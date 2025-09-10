Team Cherry vil gjøre Hollow Knight: Silksong litt enklere i ny oppdatering

HQ

Hollow Knight: Silksong har høstet mye ros siden det ble lansert. Vi elsket det i vår anmeldelse, men siden lanseringen av spillet har noen spillere funnet vanskelighetsgraden litt høy.

Ettersom moddere fortsetter å prøve å gjøre vanskelighetsgraden mer lik den opprinnelige Hollow Knight, har Team Cherry gitt oss oppdateringsnotatene for spillets neste oppdatering. Patch 1.0.28470 lanseres på alle plattformer i midten av neste uke, og er tilgjengelig i beta-grenen på Steam og GOG akkurat nå. I stor grad fokuserer oppdateringen på å fikse feil, men den ser også ut til å finjustere noen balanseproblemer.

Moorwing- og Sister Splinter-bossene har fått redusert vanskelighetsgraden, du vil ta mindre skade fra Sandcarvers, og Rosaries er litt lettere å finne og samle. Du kan se de fullstendige oppdateringsnotatene nedenfor hvis du vil grave gjennom eksakte formuleringer, men det ser ut til at spillerens stemmer har blitt hørt, og spillet vil bli litt enklere.