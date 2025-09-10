Team Cherry vil gjøre Hollow Knight: Silksong litt enklere i ny oppdatering
Tidlige spillbosser har blitt nerfed, og Rosaries vil bli vanligere.
Hollow Knight: Silksong har høstet mye ros siden det ble lansert. Vi elsket det i vår anmeldelse, men siden lanseringen av spillet har noen spillere funnet vanskelighetsgraden litt høy.
Ettersom moddere fortsetter å prøve å gjøre vanskelighetsgraden mer lik den opprinnelige Hollow Knight, har Team Cherry gitt oss oppdateringsnotatene for spillets neste oppdatering. Patch 1.0.28470 lanseres på alle plattformer i midten av neste uke, og er tilgjengelig i beta-grenen på Steam og GOG akkurat nå. I stor grad fokuserer oppdateringen på å fikse feil, men den ser også ut til å finjustere noen balanseproblemer.
Moorwing- og Sister Splinter-bossene har fått redusert vanskelighetsgraden, du vil ta mindre skade fra Sandcarvers, og Rosaries er litt lettere å finne og samle. Du kan se de fullstendige oppdateringsnotatene nedenfor hvis du vil grave gjennom eksakte formuleringer, men det ser ut til at spillerens stemmer har blitt hørt, og spillet vil bli litt enklere.
- Fixed situation where players could remain cloakless after Slab escape sequence.
- Fixed wish Infestation Operation often not being completable during the late game.
- Fixed wish Beast in the Bells not being completable when Bell Beast is summoned at the Bilewater Bellway during the late game.
- Fixed getting stuck floating after down-bouncing on certain projectiles.
- Fixed courier deliveries sometimes being inaccessible in the late game.
- Fixed craft bind behaving incorrectly when in memories.
- Fixed Lace tool deflect soft-lock at start of battle in Deep Docks.
- Fixed Silk Snippers in Chapel of the Reaper sometimes getting stuck out of bounds.
- Fixed Claw Mirrors leaving Hornet inverted if taking damage during a specific moment while binding.
- Fixed Snitch Pick not giving rosaries and shell shards as intended.
- Removed float override input (down + jump, after player has Faydown Cloak).
- Slight difficulty reduction in early game bosses Moorwing and Sister Splinter.
- Reduction in damage from Sandcarvers.
- Slight increase in pea pod collider scale.
- Slight reduction in mid-game Bellway and Bell Bench prices.
- Slight increase in rosary rewards from relics and psalm cylinders.
- Increase in rosary rewards for courier deliveries.
- Various additional fixes and tweaks.