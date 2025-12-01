Team Cherry lager kanskje ikke Hollow Knight 3, i hvert fall ikke neste gang

HQ

Nå som Hollow Knight: Silksong er ute i naturen etter år og år med fans som venter på denne indieoppfølgeren, skifter spørsmålet umiddelbart til hva som er det neste for det talentfulle studioet, Team Cherry. Vil de utforske Hollow Knight -verdenen videre med en ny del, vil de lage en spin-off, vil de utforske noe annet? Dette er et spørsmål som Bloomberg stilte teamet direkte i et nylig intervju.

Team Cherry har avslørt at de ønsker å utforske noe annet nå som Silksong er ute, selv om de ikke utelukker at de vil vende tilbake til Hollow Knight -verdenen i fremtiden. Grunnen til dette er at de ikke ønsker å bli kjent som Hollow Knight -studioet, teamet som utelukkende lager disse spillene.

Medgrunnlegger Ari Gibson forklarer i dybden: "Vi har sagt at vi også vil gå andre steder. Selv om vi også har sagt at disse opplevelsene fortsatt vil handle om å utforske store verdener fulle av rare figurer og gigantiske sjefer og hva som helst. Så det vil være en gjennomgående linje der som folk vil være kjent med. Det betyr ikke at vi ikke vil vende tilbake til disse Hollow Knight-verdenene. Vi har ideer om hvordan de kan se ut. Men vi ønsker heller ikke å være de eneste som lager Hollow Knight."

Med denne avgjørelsen i bakhodet er Team Cherry ikke lei av Hollow Knight -verdenen, men mener heller at "det ville være interessant for oss å utforske de samme tingene vi er interessert i, men kanskje i en litt annen sjanger, et litt annet tema, og hvordan det påvirker historiene vi kommer opp med."

Gibson bemerker også at "vi håper også at hvis vi trekker oss tilbake fra det en stund, så fortsetter fellesskapet å utvikle det selv, slik de har gjort." Det betyr ikke at Silksong ikke vil bli forbedret med ekstra innhold på sikt, ettersom vi også blir fortalt at det er "vage ideer" om en DLC eller noe lignende, selv om studioet ikke har "diskutert noe sånt selv", når vi snakker om New Game+.

Hva håper du å se neste gang fra Team Cherry?