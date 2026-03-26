Team Enkeo ble kåret til Warzones Trials of Avalon-mester

Denne helgen er satt til å være en stor en for europeisk konkurransedyktig Call of Duty, da Call of Duty League kommer tilbake til britiske kyster for å være vertskap for sesongens andre major som en del av DreamHack Birmingham. Men dette var ikke alt av den konkurransedyktige Call of Duty-handlingen som skjedde i Europa som var verdt å merke seg, da den siste fasen av European Warzone Series kom til en slutt, med Trials of Avalon som pakket inn handlingen.

Arrangementet samlet 48 av de beste lagene fra hele verden, og leverte tre dager med action, og ettersom dette nå er avsluttet, kan du være nysgjerrig på å vite hvem som kom ut på toppen.

Etter en utmattende actionrunde vant det helt franske Team Enkeo denne turneringen og sikret seg vinnerens $ 15,000 XNUMX i premiepenger for seg selv. Til tross for at turneringen regnes som en europeisk turnering, ble det amerikanske Team Huskers nummer to, som endte foran det tyske Team Dekii.

Ellers fikk vi også vite hvem som gikk til topps i Solo Yolo-arrangementet, der det var hver spiller for seg selv, og denne kronen gikk til amerikanske "Shifty".

Hva som blir det neste for European Warzone Series, er uklart, ettersom det vanligvis er ett arrangement per kalenderår. Kanskje må vi vente til 2026 for den neste store turneringen.