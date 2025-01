Team Envy gjør comeback

HQ

For noen år siden, til tross for suksess i Overwatch League og Call of Duty League via franchiselagene Dallas Fuel og Dallas Empire, ble Team Envy i praksis lagt ned, da eieren Mike "Hastr0" Rufail kom til enighet med OpTic Gaming om å slå sammen de to historiefylte organisasjonene.

Dette har tydeligvis ikke gått slik Envy hadde planlagt, ettersom Hastr0 siden har avslørt at han har kjøpt tilbake Team Envy og de respektive franchisene og har til hensikt å bringe dem tilbake.

I et innlegg på X skriver Hastr0 "Jeg fikk nylig sjansen til å gjenerobre @Envy sammen med merkevarene @DallasFuel og @DallasEmpire. Jeg tok den sjansen ..."

Selv om det utvilsomt vil ta litt tid å se Team Envy, Dallas Fuel, og Dallas Empire tilbake i full kraft, kan vi forvente at de sosiale mediekanalene for selskapene vil komme til live igjen denne uken. Hastr0 har også bekreftet at dette oppkjøpet vil bety at han ikke lenger vil være aksjonær i OpTic, og at han ikke lenger er en del av organisasjonen.

Photo: Dallas Fuel

