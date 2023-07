Team Fortress 2 når nytt rekordhøyt antall spillere

HQ

Team Fortress 2 har i det siste knust sine tidligere toppnoteringer, og spillere har vendt tilbake til skytespillet fra 2007 i hopetall etter lanseringen av sommeroppdateringen.

Oppdateringen, som gjorde det mulig å legge til innhold laget av spillfellesskapet, ble annonsert tidligere i år. Selv om det kanskje ikke var så mye innhold som fansen ønsket seg, er det nok til å få mange til å vende tilbake til det teambaserte skytespillet.

Det er utrolig at Team Fortress 2 trekker hundretusener av spillere, over 15 år etter at det først ble lansert. Akkurat nå, i skrivende stund, er rekordtoppen 223 725 spillere, og den ble satt for rundt en time siden. Inntil nå har den største toppen ligget på rundt 167 000 fra slutten av 2022, så det er tydelig at det fortsatt finnes en aktiv fanbase for Team Fortress 2, selv om det knapt kommer noe nytt til spillet.