Team Fortress 2 tillater nå 100 spillere

HQ

Den siste oppdateringen av Team Fortress 2 har mer enn tredoblet antallet spillere som kan være på et kart samtidig, fra 32 til 100.

Valve har imidlertid sagt at alternativet "ikke støttes og ikke anbefales", noe som betyr at hvis du hopper på sammen med 49 andre venner for å spille 50 mot 50, risikerer du å få spillet til å bugge ut eller krasje en server.

Oppdateringen kom med en rekke andre, mindre endringer, blant annet justeringer av våpen og krasjscenarier. Det er imponerende at Valve fortsatt legger ned mye arbeid i å oppdatere et over 15 år gammelt spill. Men det harde arbeidet gir gode resultater, forTeam Fortress 2 nådde nylig enny topp i antall spillere.