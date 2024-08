Team Liquid samarbeider med Marvel om X-Men '97 kleskolleksjon

HQ

Bare i går rapporterte vi om nyheten om at G2 Esports hadde gått sammen med DC for en samling av Batman-klær og klesalternativer. Nå ønsker Team Liquid å komme inn på handlingen også.

Esportsorganisasjonen har kommet til enighet med Marvel for å utvikle en skifer av X-Men '97 klesplagg. Mens hele settet ennå ikke er avslørt, vet vi at det vil omfatte bomberjakker, krage skjorter, langermede T-skjorter, vanlige T-skjorter, truckerjakker, gensere, trøyer og til og med tastaturer.

Hele kolleksjonen lanseres senere denne uken, fredag 30. august kl. 21:00 BST / 22:00 CEST. Gå over her for å finne landingssiden.

