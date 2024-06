Team Liquid signerer et EA Sports FC-lag

HQ

Team Liquid ønsker å komme inn i en verden av konkurranser på EA Sports FC. Organisasjonen har kunngjort at den har inngått et partnerskap med Team Gullit for å opprette og støtte en EA Sports FC -divisjon som vil se etter å konkurrere på Esports World Cup og gjennom resten av 2024.

"Vi er glade for å ønske Team Gullit velkommen inn i Team Liquid-organisasjonen", sier Team Liquids grunnlegger og co-CEO Victor Goossens. "Jeg gleder meg spesielt til å se hvordan vi kan bruke fasilitetene og ressursene våre til å løfte EA FCs mest fremtidsrettede lag og styrke nederlandsk esports posisjon på den globale scenen."

Når det gjelder den nøyaktige vaktlisten og hvem som vil utgjøre dette laget, kan du forvente å høre mer om det i løpet av de kommende ukene.