Team Ninja jobber ikke på et nytt Ninja Gaiden

Tross diverse rykter om en remastret Ninja Gaiden-samling, så jobber ikke Team Ninja på noen ny del i serien. Dette ble avslørt i et intervju hos VGC, der Fumihiko Yasuda forteller mer om fremtiden.

Da Yasuda ble spurt direkte om Team Ninja er i gang med noe nytt Ninja Gaiden, svarte han tydelig:

"No plans currently, but I've always wanted to make a new instalment in the series, so here's hoping for that!"

Begge de første Ninja Gaiden-spillene ble utviklet av Tomonobu Iragaki, som for lengst har forlatt studioet. Ninja Gaiden 3 ble derimot utviklet av Fumihiko Yasuda selv som director, men det fikk dessverre gjennomgående dårlige anmeldelser. Dette var dog ni år siden, og forhåpentligvis stiller Team Ninja sterkere om de en gang skal lage et nytt Ninja Gaiden.

Håper du selv på et nytt Ninja Gaiden-spill?