Team Visma offentliggjør Vingegaards tropp til Tour de France 2026 – målet er å vinne løpet

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Litt over en uke før Tour de France 2026 starter i Barcelona den 4. juli, har Team Visma – Lease a Bike kunngjort laget som skal følge Jonas Vingegaardd i deres forsøk på å vinne Tour de France, der de utfordrer Tadej Pogačar, som starter som favoritt til det som vil være hans femte Tour de France-seier, noe som vil utligne rekorden.

Vingegaard, som vant Tour de France i 2022 og 2023, vil få selskap av Victor Campenaerts, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Bruno Armirail og Davide Piganzoli, kunngjorde Team Visma tirsdag. Wout van Aert, som har vunnet ti etapper, må for første gang på åtte år stå over løpet på grunn av et infisert sår i albuen.

Marc Reed, hovedtrener for Team Visma, sa at målet deres «er veldig åpenbart, synes jeg, spesielt når man har Jonas: vi vil vinne Tour de France». Jonas kommer fra en svært overlegen seier i Giro d’Italia, der han vant med over fem minutter, men Pogacar har også dominert i et kortere ritt, Tour de Suisse, der han vant med seks og et halvt minutt og vant tre av de fem etappene, noe som satte en rekord i rittets 67-årige historie.

Dessuten rapporterer CyclingWeekly at Pogacar vil være mer uthvilt: han har bare hatt 16 løpsdager før Tour de France i 2026 (med 13 seire), mens Vingegaard har hatt 36 løpsdager i 2026, hovedsakelig på grunn av Giro d’Italia.

«Touren kan komme til å oppleve et dominansnivå som ikke har vært sett på flere tiår», sa CyclingWeekly, og minnet om at da Eddy Merckx vant sin femte Tour de France i 1974, hadde han også vunnet sin debut i Tour de Suisse tidligere samme år. Men Team Visma har tillit til at Vingegaard og laget hans kan klare det, og vil kjempe til siste slutt for at danskeren skal vinne enda en Tour de France.