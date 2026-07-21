Team Visma-sjefen sier at Tour de France er «rigget» etter antidopingkontroller sent på natten som berørte Vingegaard

HQ

Marc Reef, tidligere syklist, nåværende ritttrener og fremtidig rittleder i Team Visma – Lease a Bike starter i september – har kritisert antidopingkontrollene i Tour de France som toppsyklistene Jonas Vingegaard fra Visma og Tadej Pogacar fra rivalteamet UAE Emirates måtte gjennomgå midt på natten, og sier at han mener «det er rigget».

Begge syklistene, som lå på første og andre plass i Grand Tour, måtte gjennomgå uanmeldte dopingkontroller sent på natten, i løpet av natten mellom lørdag og søndag, noe som forstyrret søvnen og restitusjonen deres. Ifølge Le Parisien ble Pogacar utsatt for en uanmeldt kontroll klokken 05.00, mens Vingegaard ble testet klokken 02.00.

I et intervju med De Telegraaf (via AS) sa Reef: «Jeg tror dette er rigget. Vingegaard og Pogacar blir vekket midt på natten, mens de andre får sove lenge. Jeg mener dette er urettferdig konkurranse.»

Ifølge andre medier, som Kicker, har imidlertid også andre favorittsyklister blitt utsatt for uanmeldte kontroller om natten, blant annet Remco Evenepoel og Florian Lipowitz samt alle syklistene fra Red Bull.

Reef la til at for ham var «tidspunktet for kontrollene veldig merkelig», men uttalte seg ikke om kontrollene kunne ha hatt innflytelse på Vingegaards fall på søndag, i etappen etter kontrollen, der han falt, brakk kragebeinet og måtte trekke seg. «Om dette kan ha hatt innvirkning på fallet hans, er noe vi aldri vil kunne fastslå, så jeg kommer ikke til å si noe om det.»