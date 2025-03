Team Vitality utvider samarbeidet med ASUS ROG

HQ

Det franske Team Vitality har kunngjort en utvidelse av partnerskapet med ASUS' spilldivisjon, Republic of Gamers (ROG). Avtalen vil se at paret fortsetter å jobbe sammen, men vil nå også se ROG kalt den offisielle PC-partneren til Team Vitalitys Counter-Strike 2 og Valorant rosters.

Avtalen vil se Team Vitalitys spillere utstyrt med den nyeste ROG-maskinvaren, inkludert ROG Strix 2025 bærbare datamaskiner, Desktop G700 2025s og til og med ROG Ally X håndholdte PC-systemer.

Team Vitalitys administrerende direktør Nicolas Maurer uttalte om denne utvidelsen av partnerskapet: "Vi er glade for at partnerskapet vårt med ASUS ROG tas til neste nivå. Det er et tegn på tillit til lagets prestasjoner og klubbens synlighet på den internasjonale scenen. Takket være dette banebrytende utstyret vil spillerne våre nå dra nytte av teknologi som matcher ambisjonene våre."

Partnerskapet vil også utvides til å omfatte en rekke eksklusive innholdssamarbeid, blant annet i videoer designet for YouTube.