Team17 tar tak i skrekksjangeren ved å utgi Sismo Games' stemningsfulle Skinwalker

Under Galaxies Autumn Showcase 2025 dukket utvikleren Sismo Games opp for å presentere sitt kommende skrekkspill Skinwalker.

Spillet skal utgis av Team17, og blir sett på som en stemningsfull tittel som til og med tilbyr overlevelsesmekanikk, og etter kunngjøringstraileren å dømme kan vi forvente en historie der spillerne vil innta rollen som et menneske som kan forvandle seg til et blodtørstig og voldelig monster som skaper kaos i verden.

Skinwalker vil til slutt lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch, og for øyeblikket er alt vi vet at spillet vil debutere i 2026. Vi har en trailer å se på som du kan se nedenfor, samt noen interessante skjermbilder også.