Teamfight Tactics-utviklerne gikk langt for å holde Arcane Sesong 2 spoilere under omslag

HQ

Utviklerne av Teamfight Tactics satt på første rad under innspillingen av Arcane sesong 2, men de fikk også en monumental oppgave: å holde historien hemmelig. I et nylig intervju med GamesRadar+ avslørte Julien Camaraza, en av spillets designere, at teamet mottok manuskriptene til den andre sesongen av Arcane for to år siden. De fikk imidlertid bare tilgang til tidlige, uferdige versjoner av episodene, hvorav noen manglet viktige elementer som karakterhår, slik at karakterene var skallede i noen scener. Til tross for de ufullstendige opptakene fikk teamet i oppgave å sørge for at ingen spoilere ble offentliggjort.

For å holde alt under kontroll ble utviklerne tvunget til å bruke kodenavn for karakterene og fikk ikke lov til å oppgi deres virkelige navn, noe som gjorde prosessen enda vanskeligere. Ifølge Camaraza visste teamet hvor viktig det var å holde hemmelighetene intakte, spesielt med tanke på hvor stor gjennomslagskraft Arcane hadde fått som en stor videospillfilmatisering. Opplevelsen var nervepirrende, men det harde arbeidet betalte seg -Arcane Sesong 2 ble lansert uten en eneste lekkasje.

Var du bekymret for spoilere før den andre sesongen av Arcane ble lansert, eller stolte du på at skaperne ville holde det hemmelig?