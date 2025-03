Teardown utvides med flerspiller

HQ

Det svenskutviklede spillet Teardown, som er kjent for sin avanserte fysikkmotor og utrolige ødeleggelser, blir snart mulig å spille sammen med venner. Ja, flerspiller kommer til Teardown, endelig. Tuxedo Labs, ledet av Dennis Gustafsson, kunngjorde nylig at de jobber med å implementere flerspillerstøtte, noe som tidligere bare har vært tilgjengelig gjennom mods.

Den offisielle flerspillermodusen forventes å lanseres senere i år for PC og senere også for konsollversjonene av spillet. En nylig utgitt teaser-video viser fire spillere som utforsker spillets destruktive miljøer sammen, og planen er at spillerne skal kunne samarbeide i kampanjen, konkurrere mot hverandre, eller bare utforske og ødelegge i sandkassemodus.