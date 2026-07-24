Tears of Metal Forhåndsvisning av Early Access: Highland Warriors

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Musou-sjangeren innen videospill blir stadig mer populær. Ideen om å kombinere hack-and-slash-action med enorme slagmarker, iscenesatte sekvenser og spilleren som helten i sentrum av kaoset – dette er en premiss vi har sett Koei Tecmo utnytte med stor suksess i Dynasty Warriors-serien. Men den har også blitt overført til nye områder, ikke minst Nintendos elskede The Legend of Zelda som en del av Hyrule Warriors-serien. Ideen er den samme, selv om historiske asiatiske soldater er erstattet av bokoblins. Poenget er at det er en ganske veletablert formel som brukes i musou-spill, og dette er grunnlaget utvikleren Paper Cult bygget sitt action-roguelite-spill « Tears of Metal på.

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Dette er i hovedsak en skotsk versjon av et Dynasty Warriors-spill, ettersom vi styrer en av en håndfull høylandskrigere og deretter blir kastet inn i intense, vidstrakte kamper mot horder og horder av fiender. Det er god dybde i det utvidede spillopplegget, men når det gjelder selve kampene på slagmarkene, dreier det seg i stor grad om å hakke og hugge seg gjennom fiender ved hjelp av enkle og kraftige angrep, kombinasjoner som blander de to, blokkeringer og pareringer, samt kommandoer der du kan beordre allierte til å angripe på en bestemt måte eller utføre kraftige «ultimate»-angrep. Igjen, veldig tradisjonell musou på mange måter.

Men her er saken: Jeg har ikke mye å utsette på det kjente opplegget, fordi det fungerer fantastisk i praksis. Det er et veletablert og tradisjonelt oppsett, men et som fortsatt er effektivt og underholdende, selv om mekanikken og kampene er litt endimensjonale. Når alt kommer til alt, er ikke poenget her å ha et «Soulslike»-nivå av kompleksitet, men heller å gi spilleren muligheten til å påvirke utfallet i et større slag, og «Tears of Metal»-spillets hack-and-slash-systemer fungerer mer enn godt nok.

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Det området der « Tears of Metal virkelig skiller seg ut fra konkurrentene, er i presentasjonen. Den er mer stilisert og kunstnerisk enn den bevisst jordnære «Dynasty Warriors», med en kunstnerisk retning som ligner mer på «Hyrule Warriors» og til og med indie-suksesser som «Bloodroots» (et annet Paper Cult-spill du absolutt bør spille). Det føles autentisk, men det er et tegneserieaktig preg over verdensdesignet og fiendene, noe som særlig kommer til uttrykk under bosskamper når de karikert fremstilte spillbare karakterene møter like minneverdige bosser. Jeg setter stor pris på dette designvalget, fordi det demper brutaliteten og gir spillet et mer muntert preg – noe som er spesielt nødvendig når man tenker på den enorme mengden blod du kommer til å spille ut nivå for nivå.

Men uansett, jeg nevnte «roguelite» tidligere, så du lurer kanskje på hvordan dette kommer inn i bildet? « Tears of Metal setter sammen nivåene ved at spillerne beveger seg gjennom et prosessuelt kart der du kan velge hvilket nivå du vil besøke neste gang, forutsatt at det både ligger foran og er koblet til det forrige området. Du planlegger din egen rute gjennom kartet, velger hvilke møter du vil ta på deg og hvilke belønninger du vil være kvalifisert for, med det forbeholdet at jo flere nivåer du besøker, desto høyere blir fiendens trusselnivå, noe som til slutt gjør fremtidige nivåer vanskeligere. Underveis samler du oppgraderinger for å forbedre kampytelsen din og tilpasse hvordan helten din spiller, i tillegg til ressurser du kan bruke – noen av dem til oppgraderinger under det aktuelle løpet, mens andre inngår i den permanente utviklingen. Og det er her det roguelike-elementet kommer til syne: hvis du dør under et løp, blir du sendt tilbake til start. Eller rettere sagt startpunkt 1.2, ettersom de permanente oppgraderingene du kan skaffe deg, vil gjøre helten din den lille smule bedre hver gang, noe som skaper en syklus der du starter et løp, samler ressurser, dør, bruker ressurser og gjentar dette for å kunne komme litt lenger gjennom hvert enkelt kart.

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Jeg er ikke noen stor fan av roguelite-progresjon for tiden (sannsynligvis en bieffekt av hvor vanlig det har blitt), men Paper Cult får det til å fungere ved å gi spilleren et bredt spekter av utfordringer å overvinne. Du kan ta den raskeste veien gjennom et nivå i et forsøk på å komme lengst mulig, eller stoppe på alle mulige steder for å skaffe deg så mange ressurser som mulig å bruke, for å spille det lange spillet. Valget er ditt, og det betyr at du ikke føler deg like fastlåst og sliter like mye med å komme over et bestemt hindringspunkt i fremdriften. I tillegg bidrar selve spillopplevelsen til å lette roguelite-kravene ytterligere, ettersom du i et nivå rett og slett føler deg som en reinkarnasjon av Braveheart, som hugger deg gjennom inntrengere som smør, mens du jubler og roper hele veien som en gal keltisk berserker.

Uansett, det finnes et bredt spekter av spillerinnflytelse både i selve spillopplevelsen og i hvordan du går frem for å velge de riktige oppsettene, både under et løp og gjennom de permanente roguelite-oppgraderingene. Det finnes flere karakterer å mestre, som hver spiller seg forskjellig, flere kart å erobre med unike og varierte undernivåer å utforske i mellom, samt støtte for solo- eller samarbeidsspill med tre venner. Alt dette bidrar til et spill som skiller seg ut som unikt og friskt, men som også imponerer med tanke på hva «Paper Cult» har å tilby for å kickstarte denne Early Access-reisen. Og dette må du ikke glemme: « Tears of Metal har nettopp blitt lansert i Early Access, noe som betyr at det er mange oppdateringer og forbedringer planlagt fremover. Til tross for dette har vi her et mer fullstendig spill enn mange andre på markedet, et prosjekt som kombinerer et bredt spekter av funksjoner og dybde, alt på toppen av et kompetent ytelsesnivå. Finnes det områder der det kan gjøres forbedringer? Uten tvil, og ikke minst når det gjelder innspilt dialog. Men for et spill du kan få tak i for 20 pund, får du mye for pengene, i tillegg til løftet om enda mer innhold og forbedringer fremover.

Seriøst, « Tears of Metal er en fryd, og hvis du liker hack-and-slash- eller musou-spill, vil du også ha det gøy med dette.