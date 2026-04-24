Tears of Metal kommer til Xbox Series X/S og Game Pass

HQ

For rundt to år siden avslørte utvikleren Paper Cult hack-and-slash roguelike, Tears of Metal, og lovet på den tiden at spillet ville lanseres på PC via Steam. Nå, som en del av ID@Xbox-utstillingsvinduet som nylig skjedde, har utvikleren avslørt intensjoner om å lansere spillet på flere plattformer.

Tears of Metal ID@Xbox vil også debutere på Xbox Series X/S, Microsoft Store på PC, og også via Game Pass ved lansering. Dette ble bekreftet i en ny trailer som du kan se nedenfor, som også fremhevet et nytt spor som vil bli omtalt når Tears of Metal debuterer i sin Early Access-form denne våren.

Med solo- og samarbeidsspill, over 45 håndlagde miljøer å utforske, en oppgraderbar bosetning mellom løpene og permanent forbedringsbare karakterer, vil du ikke gå glipp av Tears of Metal når det snart lanseres. Vi blir bedt om å "stay tuned" for den nøyaktige datoen.