Tears of Metal viser Skottland møte ondskapen fra en drage-meteor

Som om Skottland ikke hadde nok stridigheter i middelalderen, har folkene hos Paper Cult laget en ny action-roguelike der et objekt kjent som en Dragon Meteor har slått ned i landet, og onde krefter invaderer.

Du og et par venner kan slå dere sammen for å bekjempe horder av fiender, og for hver runde vil dere trenge dypere inn i fiendens territorium og finne ut hva som skjer med den enorme steinen i verden.