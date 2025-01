Techland feirer 10 år med Dying Light med et månedslangt arrangement mens de erter fremtiden til Dying Light

HQ

Techland har solet seg i suksessen til Dying Light en stund nå, så mye at serien nå feirer sitt 10-årsjubileum. For å markere denne store milepælen har den polske utvikleren kunngjort planer for et arrangement i spillet i Dying Light 2 Stay Human, et arrangement som vil vare i en måned og gi rabatter og gratis gjenstander i spillet.

Feiringen starter i dag og med det bringer tilbake den tilbakevendende Hypermode -aktiviteten for uken, samt dobbelt XP i spillet. Det vil være spesielle skins på tilbud fra nå til 10. februar, og Dying Light 2 Stay Human vil til og med være 67% avslag en stund også.

Resten av arrangementet vil legge til nye hendelser på ukentlig basis og noen gratis belønninger, med uke 2 som bringer Low Gravity -modus, uke 3 som legger til Super-Crane, og uke 4 introduserer Viral Rush. Uke 4 vil også være en større, da den vil se den permanente lanseringen av Tower Raid og vil til og med inneholde en ny utviklervert Light Up The Night -strøm som sannsynligvis vil skinne et lysere søkelys på de planlagte innholdstilleggene i spillet for 2025.

Når vi snakker om 2025, har Techland avslørt veikartet for året og hva det vil inkludere. Vi kan forvente en Spring, Summer, Fall, og Winter oppdatering, som hver bringer enten sesongmessige hendelser , nye våpen og gjenstander, spillforbedringer eller livskvalitetsforbedringer. Det store tilskuddet vil imidlertid være om sommeren, da The Beast spinoff-spillet også vil komme. Du kan se hele veikartet nedenfor.

For å markere 10 år med Dying Light har Techland delt massevis av statistikk og analyser, inkludert at det har samlet over 45 millioner spillere, og at samfunnet har stått for over 67 milliarder zombie-drap og 1 milliard totale spilletimer.

Med tanke på fremtiden, ga Techland også en liten teaser med henvisning til fremtiden til Dying Light. Spesielt blir vi fortalt: "Samtidig som vi feirer 10-årsjubileet for Dying Light, jobber vi allerede hardt med den neste epoken i franchisen. Vår nylige store rebranding har som mål å etablere franchisen som den ultimate zombieopplevelsen på tvers av alle fremtidige prosjekter."

Techland fortsetter: "Våre planer om å utvide franchisen stopper ikke ved Dying Light: The Beast. Vi vil fortsette serien med flere uannonserte prosjekter og vil også gå utover videospill med nye brettspill, eksklusive varer, originale webcomic-serier og mer i horisonten. Målet vårt er å bringe Dying Light-verdenen til enda flere mennesker."