"Techno-magi" er hvordan Douze Dixièmes beskriver Mio: Memories in Orbit's slående kunstretning

Hvis du har sett utdrag eller stillbilder av Douze Dixièmes' kommende metroidvania Mio: Memories in Orbit, eller kanskje til og med spilt en del av det på et spillarrangement eller via Steam, vil du være kjent med et av de viktigste aspektene ved tittelen; spillets art direction. Spillet har en utrolig fargerik og minneverdig illustrasjon, og det er også noe som kanskje er litt vanskelig å beskrive kortfattet.

Heldigvis har Douze Dixièmes dekket deg. Vi snakket nylig med medgrunnlegger og utøvende produsent Sarah Hourcade, der vi spurte om den kunstneriske retningen, hvordan de beskriver den, og hvor inspirasjonen kom fra.

"Ja, i studio kaller vi det teknomagi," begynte Hourcade. "Men i begynnelsen ville vi gjøre noe i science fiction-universet, og så ble vi litt friere fra begrensninger og alt mulig, og så endte det opp slik. Men jeg tror vi har dype røtter i science fiction. Jeg tror en av bøkene vi leste, vi snakket mye om Hyperion, mens vi laget spillet, og det var også mye inspirasjon i franske tegneserier. Så ja, og det er stort sett den viktigste kunstinspirasjonen. Og så har vi selvfølgelig spilt mange av spillene Hollow Knight og Ori, og vi elsker dem."

Apropos Hollow Knight og Ori, spurte vi også Hourcade om hvordan Douze Dixièmes går frem for å sikre at Mio: Memories in Orbit skiller seg ut i et stadig mer mettet Metroidvania-område.

"Vel, vi har selvfølgelig jobbet mye med det visuelle, det tror jeg alle har lagt merke til. Men vi har også jobbet mye med historien og universet, det er et veldig intrikat univers med mye informasjon. Vi har ikke lagt inn alt, men vi har en veldig, veldig dyp historie som er gjemt stort sett overalt, og mye luftkamp. Så jeg tror det er en mellomting mellom Hollow Knight, som ikke er så mye luftkamp, men mye utforskning, som vi elsket, og Ori, som var mer luftkamp, men ikke så mye utforskning. Så vi ønsket å gjøre noe med universet vårt, følelsene våre, men med utforskning og kamp."

Du kan se hele intervjuet med Hourcade nedenfor, og du kan også lese mer om våre tanker om tiden vår med Mio: Memories in Orbither.