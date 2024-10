Ted Danson og The Good Place-skaperen slår seg sammen igjen

En av de mer elskede og godt mottatte seriene i det siste var komedieserien The Good Place, en serie som tok for seg livet etter døden på en svært munter og kreativ måte. Serien ble skapt av Mike Schur og hadde Ted Danson i hovedrollen, og med tanke på at The Good Place ble avsluttet for noen år siden, lurer du kanskje på hvorfor vi forteller deg alt dette? Det er fordi Schur og Danson slår seg sammen igjen.

Netflix har presentert en første titt på sin kommende komedieserie A Man on the Inside. Serien er skapt av Schur og har Danson i hovedrollen igjen, og når det gjelder hva den handler om, er den basert på dokumentarfilmen The Mole Agent som ble nominert til en Oscar i 2021.

Det nøyaktige sammendraget av handlingen sier: "Den pensjonerte professoren Charles (Ted Danson) føler at livet ikke har noe nytt i vente for ham. Et år etter at kona gikk bort, har han kjørt seg fast i rutinen og fjernet seg fra datteren. Men da han får øye på en rubrikkannonse fra en privatdetektiv, blir han inspirert til å kaste seg ut på et nytt eventyr og gå undercover for å løse mysteriet om et stjålet familieklenodium."

Du kan se traileren for A Man on the Inside nedenfor før den kommer på Netflix 21. november.