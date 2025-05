Ted er tilbake og animert når Peacock gir grønt lys for ny serie

HQ

Ted-serien var bare begynnelsen - det er nå kunngjort at den frekke teddybjørnen gjør comeback i animert form, og både Mark Wahlberg og Amanda Seyfried vender angivelig tilbake for å gjenta rollene sine.

Ved roret står (selvfølgelig) Seth MacFarlane, som nok en gang vil være involvert i produksjonen og låne ut stemmen sin til Ted, akkurat som før. Serien produseres av Paul Corrigan og Brad Walsh, best kjent for Modern Family, og fungerer som en oppfølger til den svært populære Ted-serien som viste seg å bli en uventet suksess for Peacock.

Selv om detaljene i handlingen fortsatt er hemmelige, forventes det at serien vil opprettholde seriens karakteristiske blanding av voksenhumor og inderlige øyeblikk. Med MacFarlane ved roret og et erfarent produksjonsteam ligger Ted: The Animated Series an til å bli et bemerkelsesverdig tilskudd til Peacocks tilbud.

Høres en ny animert Ted-serie ut som noe du vil se?