Ted Lasso-aktuelle Cristo Fernández er en ekte fotballspiller, og ble sett på trening med et USL-lag

Cristo Fernández, den meksikanske skuespilleren bak den elskelige Dani Rojas i Ted Lasso, kan gjøre en overraskende retur til profesjonell fotball, og fans av Apple TV+ er helt ute av seg når de ser at skuespilleren som spilte for et oppdiktet fotballag i en TV-serie, spiller for et ekte fotballag i USA.

Som Barstool Sports har rapportert, har Fernández trent med det amerikanske laget El Paso Locomotive FC, som spiller i USL Championship, den nest øverste "fotballserien" i USA, etter MLS. Han fikk til og med være med i en vennskapskamp mot New Mexico United før sesongen, og nå skal det texanske laget bestemme seg for om de vil ansette Fernández til den nye sesongen, som starter denne uken.

Som rapportert av GOAL, ble Cristo Fernández også sett på trening med Chicago Fire II i forrige måned, et reservelag i MLS-franchisen som spiller i MLS Next Pro (tredje nivå i amerikansk fotball).

Fernández (35) var egentlig amatørfotballspiller og spilte for Club Deportivo Estudiantes Tecos i Guadalajara, Mexico, fra han var 15 år gammel, men fikk en kneskade som gjorde at han la fotballen på hylla og i stedet satset på en karriere som skuespiller. Han ble internasjonalt kjent i Ted Lasso og fikk små roller i storfilmer som Transformers Rise of the Beasts, Venom: The Last Dance og Sonic the Hedgehog 3.

Vil Cristo Fernández kanalisere sin indre Dani Rojas og bli profesjonell fotballspiller igjen i en alder av 35 år?